O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem.

Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on O3 (O3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie O3 (O3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida O3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

O3 (O3) tokenoomika

O3 (O3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet O3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse O3 (O3) kohta Kui palju on O3 (O3) tänapäeval väärt? Reaalajas O3 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune O3/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind O3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on O3 turukapitalisatsioon? O3 turukapitalisatsioon on $ 674.07 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on O3 ringlev varu? O3 ringlev varu on 7.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim O3 (ATH) hind? O3 saavutab ATH hinna summas 0.152159 USD . Mis oli kõigi aegade O3 madalaim (ATL) hind? O3 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on O3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine O3 kauplemismaht on -- USD . Kas O3 sel aastal kõrgemale ka suundub? O3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake O3 hinna ennustust

