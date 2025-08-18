O Intelligence Coin hind (OI)
-2.63%
-8.02%
-3.20%
-3.20%
O Intelligence Coin (OI) reaalajas hind on $11,645,182. Viimase 24 tunni jooksul OI kaubeldud madalaim $ 11,529,624 ja kõrgeim $ 13,029,305 näitab aktiivset turu volatiivsust. OIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 213,062,243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7,375,145.
Lüliajalise tootluse osas on OI muutunud -2.63% viimase tunni jooksul, -8.02% 24 tunni vältel -3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
O Intelligence Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 11.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OI ringlev varu on 1.00, mille koguvaru on 1.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.74M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse O Intelligence Coin ja USD hinnamuutus $ -1,016,447.04781337.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse O Intelligence Coin ja USD hinnamuutus $ -2,824,919.6915514000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse O Intelligence Coin ja USD hinnamuutus $ -5,059,108.4131978000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse O Intelligence Coin ja USD hinnamuutus $ -5,565,726.258464288.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -1,016,447.04781337
|-8.02%
|30 päeva
|$ -2,824,919.6915514000
|-24.25%
|60 päeva
|$ -5,059,108.4131978000
|-43.44%
|90 päeva
|$ -5,565,726.258464288
|-32.33%
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on O Intelligence Coin (OI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie O Intelligence Coin (OI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida O Intelligence Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake O Intelligence Coin hinna ennustust kohe!
O Intelligence Coin (OI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.