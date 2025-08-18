Mis on Nyzo (NYZO)

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nyzo (NYZO) allikas Ametlik veebisait

Nyzo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nyzo (NYZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nyzo (NYZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nyzo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nyzo hinna ennustust kohe!

NYZO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nyzo (NYZO) tokenoomika

Nyzo (NYZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyzo (NYZO) kohta Kui palju on Nyzo (NYZO) tänapäeval väärt? Reaalajas NYZO hind USD on 0.00662021 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NYZO/USD hind? $ 0.00662021 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NYZO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nyzo turukapitalisatsioon? NYZO turukapitalisatsioon on $ 155.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NYZO ringlev varu? NYZO ringlev varu on 23.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYZO (ATH) hind? NYZO saavutab ATH hinna summas 1.59 USD . Mis oli kõigi aegade NYZO madalaim (ATL) hind? NYZO nägi ATL hinda summas 0.00209566 USD . Milline on NYZO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NYZO kauplemismaht on -- USD . Kas NYZO sel aastal kõrgemale ka suundub? NYZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYZO hinna ennustust

Nyzo (NYZO) Olulised valdkonna uudised