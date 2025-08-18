Rohkem infot NYZO

Nyzo hind (NYZO)

1 NYZO/USD reaalajas hind:

$0.00662021
+1.90%1D
Nyzo (NYZO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:46:20 (UTC+8)

Nyzo (NYZO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00649343
24 h madal
$ 0.00727344
24 h kõrge

$ 0.00649343
$ 0.00727344
$ 1.59
$ 0.00209566
-0.03%

+1.94%

+26.05%

+26.05%

Nyzo (NYZO) reaalajas hind on $0.00662021. Viimase 24 tunni jooksul NYZO kaubeldud madalaim $ 0.00649343 ja kõrgeim $ 0.00727344 näitab aktiivset turu volatiivsust. NYZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00209566.

Lüliajalise tootluse osas on NYZO muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel +26.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nyzo (NYZO) – turuteave

$ 155.25K
--
$ 662.21K
23.44M
100,000,000.0
Nyzo praegune turukapitalisatsioon on $ 155.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NYZO ringlev varu on 23.44M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 662.21K.

Nyzo (NYZO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nyzo ja USD hinnamuutus $ +0.00012583.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nyzo ja USD hinnamuutus $ +0.0007505927.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nyzo ja USD hinnamuutus $ -0.0001814963.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nyzo ja USD hinnamuutus $ +0.002340452448605163.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00012583+1.94%
30 päeva$ +0.0007505927+11.34%
60 päeva$ -0.0001814963-2.74%
90 päeva$ +0.002340452448605163+54.69%

Mis on Nyzo (NYZO)

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Nyzo (NYZO) allikas

Nyzo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nyzo (NYZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nyzo (NYZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nyzo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nyzo hinna ennustust kohe!

NYZO kohalike valuutade suhtes

Nyzo (NYZO) tokenoomika

Nyzo (NYZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyzo (NYZO) kohta

Kui palju on Nyzo (NYZO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NYZO hind USD on 0.00662021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NYZO/USD hind?
Praegune hind NYZO/USD on $ 0.00662021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nyzo turukapitalisatsioon?
NYZO turukapitalisatsioon on $ 155.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NYZO ringlev varu?
NYZO ringlev varu on 23.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYZO (ATH) hind?
NYZO saavutab ATH hinna summas 1.59 USD.
Mis oli kõigi aegade NYZO madalaim (ATL) hind?
NYZO nägi ATL hinda summas 0.00209566 USD.
Milline on NYZO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NYZO kauplemismaht on -- USD.
Kas NYZO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NYZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYZO hinna ennustust.
