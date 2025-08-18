Mis on Nyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

Üksuse Nyxia AI (NYXC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nyxia AI (NYXC) tokenoomika

Nyxia AI (NYXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyxia AI (NYXC) kohta Kui palju on Nyxia AI (NYXC) tänapäeval väärt? Reaalajas NYXC hind USD on 0.00859474 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NYXC/USD hind? $ 0.00859474 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NYXC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nyxia AI turukapitalisatsioon? NYXC turukapitalisatsioon on $ 85.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NYXC ringlev varu? NYXC ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYXC (ATH) hind? NYXC saavutab ATH hinna summas 0.475061 USD . Mis oli kõigi aegade NYXC madalaim (ATL) hind? NYXC nägi ATL hinda summas 0.00281098 USD . Milline on NYXC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NYXC kauplemismaht on -- USD . Kas NYXC sel aastal kõrgemale ka suundub? NYXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYXC hinna ennustust

