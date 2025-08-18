Rohkem infot NYXC

Nyxia AI hind (NYXC)

1 NYXC/USD reaalajas hind:

$0.00859474
$0.00859474
-7.40%1D
Nyxia AI (NYXC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:26:27 (UTC+8)

Nyxia AI (NYXC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00860607
$ 0.00860607
24 h madal
$ 0.00994587
$ 0.00994587
24 h kõrge

$ 0.00860607
$ 0.00860607$ 0.00860607

$ 0.00994587
$ 0.00994587$ 0.00994587

$ 0.475061
$ 0.475061$ 0.475061

$ 0.00281098
$ 0.00281098$ 0.00281098

-0.51%

-7.42%

-19.95%

-19.95%

Nyxia AI (NYXC) reaalajas hind on $0.00859474. Viimase 24 tunni jooksul NYXC kaubeldud madalaim $ 0.00860607 ja kõrgeim $ 0.00994587 näitab aktiivset turu volatiivsust. NYXCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.475061 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00281098.

Lüliajalise tootluse osas on NYXC muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -7.42% 24 tunni vältel -19.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nyxia AI (NYXC) – turuteave

$ 85.95K
$ 85.95K

--
----

$ 85.95K
$ 85.95K$ 85.95K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nyxia AI praegune turukapitalisatsioon on $ 85.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NYXC ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.95K.

Nyxia AI (NYXC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nyxia AI ja USD hinnamuutus $ -0.00068913121161034.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nyxia AI ja USD hinnamuutus $ -0.0025994060.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nyxia AI ja USD hinnamuutus $ -0.0029916493.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nyxia AI ja USD hinnamuutus $ -0.008398081241871445.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00068913121161034-7.42%
30 päeva$ -0.0025994060-30.24%
60 päeva$ -0.0029916493-34.80%
90 päeva$ -0.008398081241871445-49.42%

Mis on Nyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nyxia AI (NYXC) allikas

Ametlik veebisait

Nyxia AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nyxia AI (NYXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nyxia AI (NYXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nyxia AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nyxia AI hinna ennustust kohe!

NYXC kohalike valuutade suhtes

Nyxia AI (NYXC) tokenoomika

Nyxia AI (NYXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyxia AI (NYXC) kohta

Kui palju on Nyxia AI (NYXC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NYXC hind USD on 0.00859474 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NYXC/USD hind?
Praegune hind NYXC/USD on $ 0.00859474. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nyxia AI turukapitalisatsioon?
NYXC turukapitalisatsioon on $ 85.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NYXC ringlev varu?
NYXC ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYXC (ATH) hind?
NYXC saavutab ATH hinna summas 0.475061 USD.
Mis oli kõigi aegade NYXC madalaim (ATL) hind?
NYXC nägi ATL hinda summas 0.00281098 USD.
Milline on NYXC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NYXC kauplemismaht on -- USD.
Kas NYXC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NYXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYXC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.