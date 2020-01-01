Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nyx by Virtuals (NYX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nyx by Virtuals (NYX) teave Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. Ametlik veebisait: https://www.heynyx.xyz/ Ostke NYX kohe!

Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nyx by Virtuals (NYX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.28K $ 24.28K $ 24.28K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.28K $ 24.28K $ 24.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0144835 $ 0.0144835 $ 0.0144835 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Nyx by Virtuals (NYX) hinna kohta

Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NYX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NYX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NYX tokeni tokenoomikat, avastage NYX tokeni reaalajas hinda!

NYX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NYX võiks suunduda? Meie NYX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NYX tokeni hinna ennustust kohe!

