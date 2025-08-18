Mis on Nyx by Virtuals (NYX)

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

Üksuse Nyx by Virtuals (NYX) allikas Ametlik veebisait

NYX kohalike valuutade suhtes

Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika

Nyx by Virtuals (NYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nyx by Virtuals (NYX) kohta Kui palju on Nyx by Virtuals (NYX) tänapäeval väärt? Reaalajas NYX hind USD on 0.00002343 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NYX/USD hind? $ 0.00002343 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NYX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nyx by Virtuals turukapitalisatsioon? NYX turukapitalisatsioon on $ 23.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NYX ringlev varu? NYX ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NYX (ATH) hind? NYX saavutab ATH hinna summas 0.0144835 USD . Mis oli kõigi aegade NYX madalaim (ATL) hind? NYX nägi ATL hinda summas 0.00000922 USD . Milline on NYX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NYX kauplemismaht on -- USD . Kas NYX sel aastal kõrgemale ka suundub? NYX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NYX hinna ennustust

