Nvidia Tokenized Stock Defichain logo

Nvidia Tokenized Stock Defichain hind (DNVDA)

Loendis mitteolevad

1 DNVDA/USD reaalajas hind:

$10.17
$10.17$10.17
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:51:47 (UTC+8)

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 697.77
$ 697.77$ 697.77

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

--

--

0.00%

0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) reaalajas hind on $10.17. Viimase 24 tunni jooksul DNVDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNVDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 697.77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.33.

Lüliajalise tootluse osas on DNVDA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) – turuteave

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

121.75K
121.75K 121.75K

121,746.62489464
121,746.62489464 121,746.62489464

Nvidia Tokenized Stock Defichain praegune turukapitalisatsioon on $ 1.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DNVDA ringlev varu on 121.75K, mille koguvaru on 121746.62489464. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.24M.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain ja USD hinnamuutus $ -2.5974485100.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain ja USD hinnamuutus $ +2.5962631883293695.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ -2.5974485100-25.54%
90 päeva$ +2.5962631883293695+34.28%

Mis on Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) allikas

Ametlik veebisait

Nvidia Tokenized Stock Defichain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nvidia Tokenized Stock Defichain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nvidia Tokenized Stock Defichain hinna ennustust kohe!

DNVDA kohalike valuutade suhtes

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) tokenoomika

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNVDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) kohta

Kui palju on Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DNVDA hind USD on 10.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DNVDA/USD hind?
Praegune hind DNVDA/USD on $ 10.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nvidia Tokenized Stock Defichain turukapitalisatsioon?
DNVDA turukapitalisatsioon on $ 1.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DNVDA ringlev varu?
DNVDA ringlev varu on 121.75K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNVDA (ATH) hind?
DNVDA saavutab ATH hinna summas 697.77 USD.
Mis oli kõigi aegade DNVDA madalaim (ATL) hind?
DNVDA nägi ATL hinda summas 1.33 USD.
Milline on DNVDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DNVDA kauplemismaht on -- USD.
Kas DNVDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DNVDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNVDA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.