Nuvola Digital (NVL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nuvola Digital (NVL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nuvola Digital (NVL) teave Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Ametlik veebisait: https://www.nuvoladigital.io/ Valge raamat: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Ostke NVL kohe!

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nuvola Digital (NVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 16.96M $ 16.96M $ 16.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.71M $ 14.71M $ 14.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Kõigi aegade madalaim: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 Praegune hind: $ 0.698927 $ 0.698927 $ 0.698927 Lisateave Nuvola Digital (NVL) hinna kohta

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nuvola Digital (NVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NVL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NVL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NVL tokeni tokenoomikat, avastage NVL tokeni reaalajas hinda!

NVL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NVL võiks suunduda? Meie NVL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NVL tokeni hinna ennustust kohe!

