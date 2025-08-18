Rohkem infot NVL

Nuvola Digital hind (NVL)

1 NVL/USD reaalajas hind:

$0.75051
$0.75051
-0.50%1D
Nuvola Digital (NVL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:41 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.74713
$ 0.74713$ 0.74713
24 h madal
$ 0.800886
$ 0.800886$ 0.800886
24 h kõrge

$ 0.74713
$ 0.74713$ 0.74713

$ 0.800886
$ 0.800886$ 0.800886

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 0.137608
$ 0.137608$ 0.137608

-0.19%

-0.27%

+6.39%

+6.39%

Nuvola Digital (NVL) reaalajas hind on $0.749868. Viimase 24 tunni jooksul NVL kaubeldud madalaim $ 0.74713 ja kõrgeim $ 0.800886 näitab aktiivset turu volatiivsust. NVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.137608.

Lüliajalise tootluse osas on NVL muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel +6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nuvola Digital (NVL) – turuteave

$ 12.60M
$ 12.60M$ 12.60M

--
----

$ 15.69M
$ 15.69M$ 15.69M

16.87M
16.87M 16.87M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nuvola Digital praegune turukapitalisatsioon on $ 12.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NVL ringlev varu on 16.87M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.69M.

Nuvola Digital (NVL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nuvola Digital ja USD hinnamuutus $ -0.0020323958594356.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nuvola Digital ja USD hinnamuutus $ -0.0332314502.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nuvola Digital ja USD hinnamuutus $ +0.2167777653.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nuvola Digital ja USD hinnamuutus $ -0.0550738412463208.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020323958594356-0.27%
30 päeva$ -0.0332314502-4.43%
60 päeva$ +0.2167777653+28.91%
90 päeva$ -0.0550738412463208-6.84%

Mis on Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nuvola Digital (NVL) allikas

Ametlik veebisait

Nuvola Digital hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nuvola Digital (NVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nuvola Digital (NVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nuvola Digital nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nuvola Digital hinna ennustust kohe!

NVL kohalike valuutade suhtes

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nuvola Digital (NVL) kohta

Kui palju on Nuvola Digital (NVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NVL hind USD on 0.749868 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NVL/USD hind?
Praegune hind NVL/USD on $ 0.749868. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nuvola Digital turukapitalisatsioon?
NVL turukapitalisatsioon on $ 12.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NVL ringlev varu?
NVL ringlev varu on 16.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NVL (ATH) hind?
NVL saavutab ATH hinna summas 1.93 USD.
Mis oli kõigi aegade NVL madalaim (ATL) hind?
NVL nägi ATL hinda summas 0.137608 USD.
Milline on NVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NVL kauplemismaht on -- USD.
Kas NVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NVL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:41:41 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.