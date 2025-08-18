Mis on Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

Üksuse Nuvola Digital (NVL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika

Nuvola Digital (NVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nuvola Digital (NVL) kohta Kui palju on Nuvola Digital (NVL) tänapäeval väärt? Reaalajas NVL hind USD on 0.749868 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NVL/USD hind? $ 0.749868 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NVL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nuvola Digital turukapitalisatsioon? NVL turukapitalisatsioon on $ 12.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NVL ringlev varu? NVL ringlev varu on 16.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NVL (ATH) hind? NVL saavutab ATH hinna summas 1.93 USD . Mis oli kõigi aegade NVL madalaim (ATL) hind? NVL nägi ATL hinda summas 0.137608 USD . Milline on NVL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NVL kauplemismaht on -- USD . Kas NVL sel aastal kõrgemale ka suundub? NVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NVL hinna ennustust

