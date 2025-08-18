Rohkem infot NCASH

$0.00981672
-4.70%1D
Nutcash (NCASH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:32 (UTC+8)

Nutcash (NCASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00979361
24 h madal
$ 0.01052469
24 h kõrge

$ 0.00979361
$ 0.01052469
$ 0.04601289
$ 0.00403238
-0.39%

-4.72%

-0.91%

-0.91%

Nutcash (NCASH) reaalajas hind on $0.00981672. Viimase 24 tunni jooksul NCASH kaubeldud madalaim $ 0.00979361 ja kõrgeim $ 0.01052469 näitab aktiivset turu volatiivsust. NCASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04601289 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00403238.

Lüliajalise tootluse osas on NCASH muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -4.72% 24 tunni vältel -0.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nutcash (NCASH) – turuteave

$ 83.60K
--
$ 103.08K
8.52M
10,500,000.0
Nutcash praegune turukapitalisatsioon on $ 83.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NCASH ringlev varu on 8.52M, mille koguvaru on 10500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 103.08K.

Nutcash (NCASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nutcash ja USD hinnamuutus $ -0.000486475041077669.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nutcash ja USD hinnamuutus $ +0.0005567699.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nutcash ja USD hinnamuutus $ +0.0038294700.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nutcash ja USD hinnamuutus $ +0.001967535377458058.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000486475041077669-4.72%
30 päeva$ +0.0005567699+5.67%
60 päeva$ +0.0038294700+39.01%
90 päeva$ +0.001967535377458058+25.07%

Mis on Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nutcash (NCASH) allikas

Ametlik veebisait

Nutcash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nutcash (NCASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nutcash (NCASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nutcash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nutcash hinna ennustust kohe!

NCASH kohalike valuutade suhtes

Nutcash (NCASH) tokenoomika

Nutcash (NCASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nutcash (NCASH) kohta

Kui palju on Nutcash (NCASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas NCASH hind USD on 0.00981672 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NCASH/USD hind?
Praegune hind NCASH/USD on $ 0.00981672. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nutcash turukapitalisatsioon?
NCASH turukapitalisatsioon on $ 83.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NCASH ringlev varu?
NCASH ringlev varu on 8.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCASH (ATH) hind?
NCASH saavutab ATH hinna summas 0.04601289 USD.
Mis oli kõigi aegade NCASH madalaim (ATL) hind?
NCASH nägi ATL hinda summas 0.00403238 USD.
Milline on NCASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NCASH kauplemismaht on -- USD.
Kas NCASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
NCASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCASH hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.