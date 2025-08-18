Rohkem infot NUSA

NUSA hind (NUSA)

Loendis mitteolevad

1 NUSA/USD reaalajas hind:

$8.43
$8.43$8.43
-3.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
NUSA (NUSA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:23 (UTC+8)

NUSA (NUSA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 8.4
$ 8.4
24 h madal
$ 8.99
$ 8.99
24 h kõrge

$ 8.4
$ 8.4

$ 8.99
$ 8.99

$ 28.28
$ 28.28

$ 5.35
$ 5.35

-0.21%

-3.06%

+0.45%

+0.45%

NUSA (NUSA) reaalajas hind on $8.43. Viimase 24 tunni jooksul NUSA kaubeldud madalaim $ 8.4 ja kõrgeim $ 8.99 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUSAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 5.35.

Lüliajalise tootluse osas on NUSA muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -3.06% 24 tunni vältel +0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NUSA (NUSA) – turuteave

$ 780.81K
$ 780.81K

--
--

$ 963.79K
$ 963.79K

92.62K
92.62K

114,319.62774195
114,319.62774195

NUSA praegune turukapitalisatsioon on $ 780.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NUSA ringlev varu on 92.62K, mille koguvaru on 114319.62774195. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 963.79K.

NUSA (NUSA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NUSA ja USD hinnamuutus $ -0.266490528330593.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NUSA ja USD hinnamuutus $ +0.7249268910.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NUSA ja USD hinnamuutus $ +0.5800269930.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NUSA ja USD hinnamuutus $ +0.515832755475471.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.266490528330593-3.06%
30 päeva$ +0.7249268910+8.60%
60 päeva$ +0.5800269930+6.88%
90 päeva$ +0.515832755475471+6.52%

Mis on NUSA (NUSA)

NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NUSA (NUSA) allikas

Ametlik veebisait

NUSA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NUSA (NUSA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NUSA (NUSA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NUSA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NUSA hinna ennustust kohe!

NUSA kohalike valuutade suhtes

NUSA (NUSA) tokenoomika

NUSA (NUSA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUSA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NUSA (NUSA) kohta

Kui palju on NUSA (NUSA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NUSA hind USD on 8.43 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NUSA/USD hind?
Praegune hind NUSA/USD on $ 8.43. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NUSA turukapitalisatsioon?
NUSA turukapitalisatsioon on $ 780.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NUSA ringlev varu?
NUSA ringlev varu on 92.62K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUSA (ATH) hind?
NUSA saavutab ATH hinna summas 28.28 USD.
Mis oli kõigi aegade NUSA madalaim (ATL) hind?
NUSA nägi ATL hinda summas 5.35 USD.
Milline on NUSA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NUSA kauplemismaht on -- USD.
Kas NUSA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NUSA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUSA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.