NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NUSA (NUSA) kohta Kui palju on NUSA (NUSA) tänapäeval väärt? Reaalajas NUSA hind USD on 8.43 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUSA/USD hind? $ 8.43 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUSA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NUSA turukapitalisatsioon? NUSA turukapitalisatsioon on $ 780.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUSA ringlev varu? NUSA ringlev varu on 92.62K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUSA (ATH) hind? NUSA saavutab ATH hinna summas 28.28 USD . Mis oli kõigi aegade NUSA madalaim (ATL) hind? NUSA nägi ATL hinda summas 5.35 USD . Milline on NUSA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUSA kauplemismaht on -- USD . Kas NUSA sel aastal kõrgemale ka suundub? NUSA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUSA hinna ennustust

