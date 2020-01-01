Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nummus Aeternitas (NUMMUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nummus Aeternitas (NUMMUS) teave Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value. Ametlik veebisait: https://nummus.meme/ Ostke NUMMUS kohe!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nummus Aeternitas (NUMMUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.169721 $ 0.169721 $ 0.169721 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01490494 $ 0.01490494 $ 0.01490494 Praegune hind: $ 0.02399157 $ 0.02399157 $ 0.02399157 Lisateave Nummus Aeternitas (NUMMUS) hinna kohta

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUMMUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUMMUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUMMUS tokeni tokenoomikat, avastage NUMMUS tokeni reaalajas hinda!

