Nummus Aeternitas (NUMMUS) reaalajas hind on $0.02335191. Viimase 24 tunni jooksul NUMMUS kaubeldud madalaim $ 0.02328183 ja kõrgeim $ 0.02470111 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUMMUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.169721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01490494.
Lüliajalise tootluse osas on NUMMUS muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -3.66% 24 tunni vältel -9.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nummus Aeternitas praegune turukapitalisatsioon on $ 2.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NUMMUS ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.33M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nummus Aeternitas ja USD hinnamuutus $ -0.00088871178659157.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nummus Aeternitas ja USD hinnamuutus $ -0.0183247481.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nummus Aeternitas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nummus Aeternitas ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00088871178659157
|-3.66%
|30 päeva
|$ -0.0183247481
|-78.47%
|60 päeva
|$ 0
|--
|90 päeva
|$ 0
|--
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
