Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nummus Aeternitas (NUMMUS) kohta Kui palju on Nummus Aeternitas (NUMMUS) tänapäeval väärt? Reaalajas NUMMUS hind USD on 0.02335191 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUMMUS/USD hind? $ 0.02335191 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUMMUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nummus Aeternitas turukapitalisatsioon? NUMMUS turukapitalisatsioon on $ 2.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUMMUS ringlev varu? NUMMUS ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUMMUS (ATH) hind? NUMMUS saavutab ATH hinna summas 0.169721 USD . Mis oli kõigi aegade NUMMUS madalaim (ATL) hind? NUMMUS nägi ATL hinda summas 0.01490494 USD . Milline on NUMMUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUMMUS kauplemismaht on -- USD . Kas NUMMUS sel aastal kõrgemale ka suundub? NUMMUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUMMUS hinna ennustust

