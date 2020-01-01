NUMINE Token (NUMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NUMINE Token (NUMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NUMINE Token (NUMI) teave Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine's purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Ametlik veebisait: https://numine.io/ Valge raamat: https://docs.numine.io/

NUMINE Token (NUMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NUMINE Token (NUMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.97M $ 12.97M $ 12.97M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.14M $ 109.14M $ 109.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 Kõigi aegade madalaim: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Praegune hind: $ 0.108653 $ 0.108653 $ 0.108653 Lisateave NUMINE Token (NUMI) hinna kohta

NUMINE Token (NUMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NUMINE Token (NUMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUMI tokeni tokenoomikat, avastage NUMI tokeni reaalajas hinda!

NUMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUMI võiks suunduda? Meie NUMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUMI tokeni hinna ennustust kohe!

