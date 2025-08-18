Rohkem infot TECH

NumberGoUpTech hind (TECH)

Loendis mitteolevad

1 TECH/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
USD
NumberGoUpTech (TECH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 17:26:17 (UTC+8)

NumberGoUpTech (TECH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-5.33%

-6.29%

-6.29%

NumberGoUpTech (TECH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TECH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on TECH muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -5.33% 24 tunni vältel -6.29% viimase 7 päeva jooksul.

NumberGoUpTech (TECH) – turuteave

$ 224.64K
$ 224.64K$ 224.64K

--
----

$ 224.64K
$ 224.64K$ 224.64K

65.24B
65.24B 65.24B

65,243,672,634.7763
65,243,672,634.7763 65,243,672,634.7763

NumberGoUpTech praegune turukapitalisatsioon on $ 224.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TECH ringlev varu on 65.24B, mille koguvaru on 65243672634.7763. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 224.64K.

NumberGoUpTech (TECH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NumberGoUpTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NumberGoUpTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NumberGoUpTech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NumberGoUpTech ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.33%
30 päeva$ 0-21.38%
60 päeva$ 0-5.64%
90 päeva$ 0--

Mis on NumberGoUpTech (TECH)

An Avalanche community meme coin that is focused on the TECH.

Üksuse NumberGoUpTech (TECH) allikas

Ametlik veebisait

NumberGoUpTech hinna ennustus (USD)

Kui palju on NumberGoUpTech (TECH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NumberGoUpTech (TECH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NumberGoUpTech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NumberGoUpTech hinna ennustust kohe!

TECH kohalike valuutade suhtes

NumberGoUpTech (TECH) tokenoomika

NumberGoUpTech (TECH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TECH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NumberGoUpTech (TECH) kohta

Kui palju on NumberGoUpTech (TECH) tänapäeval väärt?
Reaalajas TECH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TECH/USD hind?
Praegune hind TECH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NumberGoUpTech turukapitalisatsioon?
TECH turukapitalisatsioon on $ 224.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TECH ringlev varu?
TECH ringlev varu on 65.24B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TECH (ATH) hind?
TECH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TECH madalaim (ATL) hind?
TECH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TECH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TECH kauplemismaht on -- USD.
Kas TECH sel aastal kõrgemale ka suundub?
TECH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TECH hinna ennustust.
2025-08-18 17:26:17 (UTC+8)

NumberGoUpTech (TECH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

