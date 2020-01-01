NUMBER ($NUMBER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NUMBER ($NUMBER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NUMBER ($NUMBER) teave Memecoin related to numerology, looking to save ETH by posting bounties what giveaway $NUMBER It is on Ethereum and backed by the developers of some of ETH's lindiest memes Per their Dexscreener page: $NUMBER is the token created by the Numerology Foundation to spread wealth, truth, beauty, and justice to degens all across the world. $NUMBER represents the calculated truths of life that none of us can escape. Ametlik veebisait: https://number.club/ Ostke $NUMBER kohe!

NUMBER ($NUMBER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NUMBER ($NUMBER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.059955 $ 0.059955 $ 0.059955 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00257939 $ 0.00257939 $ 0.00257939 Praegune hind: $ 0.00349359 $ 0.00349359 $ 0.00349359 Lisateave NUMBER ($NUMBER) hinna kohta

NUMBER ($NUMBER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NUMBER ($NUMBER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $NUMBER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $NUMBER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $NUMBER tokeni tokenoomikat, avastage $NUMBER tokeni reaalajas hinda!

$NUMBER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $NUMBER võiks suunduda? Meie $NUMBER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $NUMBER tokeni hinna ennustust kohe!

