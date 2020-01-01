NullTrace (NULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NullTrace (NULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NullTrace (NULL) teave NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes. Ametlik veebisait: https://nulltrace.app Valge raamat: https://nulltrace.app/docs Ostke NULL kohe!

NullTrace (NULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NullTrace (NULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 426.85K $ 426.85K $ 426.85K Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 426.85K $ 426.85K $ 426.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042688 $ 0.00042688 $ 0.00042688 Lisateave NullTrace (NULL) hinna kohta

NullTrace (NULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NullTrace (NULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NULL tokeni tokenoomikat, avastage NULL tokeni reaalajas hinda!

NULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NULL võiks suunduda? Meie NULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NULL tokeni hinna ennustust kohe!

