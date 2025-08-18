Mis on NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

Üksuse NullTrace (NULL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NullTrace (NULL) tokenoomika

NullTrace (NULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NullTrace (NULL) kohta Kui palju on NullTrace (NULL) tänapäeval väärt? Reaalajas NULL hind USD on 0.00048525 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NULL/USD hind? $ 0.00048525 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NULL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NullTrace turukapitalisatsioon? NULL turukapitalisatsioon on $ 485.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NULL ringlev varu? NULL ringlev varu on 999.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NULL (ATH) hind? NULL saavutab ATH hinna summas 0.0009809 USD . Mis oli kõigi aegade NULL madalaim (ATL) hind? NULL nägi ATL hinda summas 0.00012248 USD . Milline on NULL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NULL kauplemismaht on -- USD . Kas NULL sel aastal kõrgemale ka suundub? NULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NULL hinna ennustust

