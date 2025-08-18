Rohkem infot NULL

NullTrace hind (NULL)

$0.00048529
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
NullTrace (NULL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:13:36 (UTC+8)

NullTrace (NULL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00042885
24 h madal
$ 0.00052429
24 h kõrge

$ 0.00042885
$ 0.00052429
$ 0.0009809
$ 0.00012248
-0.03%

+8.65%

-20.17%

-20.17%

NullTrace (NULL) reaalajas hind on $0.00048525. Viimase 24 tunni jooksul NULL kaubeldud madalaim $ 0.00042885 ja kõrgeim $ 0.00052429 näitab aktiivset turu volatiivsust. NULLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0009809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00012248.

Lüliajalise tootluse osas on NULL muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +8.65% 24 tunni vältel -20.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NullTrace (NULL) – turuteave

$ 485.27K
--
$ 485.27K
999.93M
999,931,153.174712
NullTrace praegune turukapitalisatsioon on $ 485.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NULL ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999931153.174712. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 485.27K.

NullTrace (NULL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NullTrace ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NullTrace ja USD hinnamuutus $ +0.0002250183.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NullTrace ja USD hinnamuutus $ +0.0002899311.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NullTrace ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+8.65%
30 päeva$ +0.0002250183+46.37%
60 päeva$ +0.0002899311+59.75%
90 päeva$ 0--

Mis on NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse NullTrace (NULL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NullTrace hinna ennustus (USD)

Kui palju on NullTrace (NULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NullTrace (NULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NullTrace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NullTrace hinna ennustust kohe!

NULL kohalike valuutade suhtes

NullTrace (NULL) tokenoomika

NullTrace (NULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NullTrace (NULL) kohta

Kui palju on NullTrace (NULL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NULL hind USD on 0.00048525 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NULL/USD hind?
Praegune hind NULL/USD on $ 0.00048525. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NullTrace turukapitalisatsioon?
NULL turukapitalisatsioon on $ 485.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NULL ringlev varu?
NULL ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NULL (ATH) hind?
NULL saavutab ATH hinna summas 0.0009809 USD.
Mis oli kõigi aegade NULL madalaim (ATL) hind?
NULL nägi ATL hinda summas 0.00012248 USD.
Milline on NULL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NULL kauplemismaht on -- USD.
Kas NULL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NULL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:13:36 (UTC+8)

