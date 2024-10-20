NULL MATRIX (NULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NULL MATRIX (NULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NULL MATRIX (NULL) teave NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Ametlik veebisait: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Ostke NULL kohe!

NULL MATRIX (NULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NULL MATRIX (NULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.50K $ 64.50K $ 64.50K Koguvaru: $ 8.69K $ 8.69K $ 8.69K Ringlev varu: $ 8.69K $ 8.69K $ 8.69K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.50K $ 64.50K $ 64.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 Kõigi aegade madalaim: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Praegune hind: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Lisateave NULL MATRIX (NULL) hinna kohta

NULL MATRIX (NULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NULL MATRIX (NULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NULL tokeni tokenoomikat, avastage NULL tokeni reaalajas hinda!

