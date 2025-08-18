Rohkem infot NULL

1 NULL/USD reaalajas hind:

$7.83
$7.83
-7.30%1D
USD
NULL MATRIX (NULL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:23 (UTC+8)

NULL MATRIX (NULL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7.83
$ 7.83
24 h madal
$ 8.88
$ 8.88
24 h kõrge

$ 7.83
$ 7.83

$ 8.88
$ 8.88

$ 387.03
$ 387.03

$ 4.81
$ 4.81

-4.09%

-7.33%

-16.22%

-16.22%

NULL MATRIX (NULL) reaalajas hind on $7.83. Viimase 24 tunni jooksul NULL kaubeldud madalaim $ 7.83 ja kõrgeim $ 8.88 näitab aktiivset turu volatiivsust. NULLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 387.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.81.

Lüliajalise tootluse osas on NULL muutunud -4.09% viimase tunni jooksul, -7.33% 24 tunni vältel -16.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NULL MATRIX (NULL) – turuteave

$ 68.10K
$ 68.10K

--
----

$ 68.10K
$ 68.10K

8.69K
8.69K

8,693.326627462535
8,693.326627462535

NULL MATRIX praegune turukapitalisatsioon on $ 68.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NULL ringlev varu on 8.69K, mille koguvaru on 8693.326627462535. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.10K.

NULL MATRIX (NULL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NULL MATRIX ja USD hinnamuutus $ -0.619933746130036.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NULL MATRIX ja USD hinnamuutus $ -0.6232734810.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NULL MATRIX ja USD hinnamuutus $ +0.4483129140.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NULL MATRIX ja USD hinnamuutus $ -6.408708308988574.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.619933746130036-7.33%
30 päeva$ -0.6232734810-7.96%
60 päeva$ +0.4483129140+5.73%
90 päeva$ -6.408708308988574-45.00%

Mis on NULL MATRIX (NULL)

NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NULL MATRIX (NULL) allikas

Ametlik veebisait

NULL MATRIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NULL MATRIX (NULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NULL MATRIX (NULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NULL MATRIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NULL MATRIX hinna ennustust kohe!

NULL kohalike valuutade suhtes

NULL MATRIX (NULL) tokenoomika

NULL MATRIX (NULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NULL MATRIX (NULL) kohta

Kui palju on NULL MATRIX (NULL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NULL hind USD on 7.83 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NULL/USD hind?
Praegune hind NULL/USD on $ 7.83. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NULL MATRIX turukapitalisatsioon?
NULL turukapitalisatsioon on $ 68.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NULL ringlev varu?
NULL ringlev varu on 8.69K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NULL (ATH) hind?
NULL saavutab ATH hinna summas 387.03 USD.
Mis oli kõigi aegade NULL madalaim (ATL) hind?
NULL nägi ATL hinda summas 4.81 USD.
Milline on NULL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NULL kauplemismaht on -- USD.
Kas NULL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NULL hinna ennustust.
