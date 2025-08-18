Mis on NULL MATRIX (NULL)

NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NULL MATRIX (NULL) kohta Kui palju on NULL MATRIX (NULL) tänapäeval väärt? Reaalajas NULL hind USD on 7.83 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NULL/USD hind? $ 7.83 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NULL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NULL MATRIX turukapitalisatsioon? NULL turukapitalisatsioon on $ 68.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NULL ringlev varu? NULL ringlev varu on 8.69K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NULL (ATH) hind? NULL saavutab ATH hinna summas 387.03 USD . Mis oli kõigi aegade NULL madalaim (ATL) hind? NULL nägi ATL hinda summas 4.81 USD . Milline on NULL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NULL kauplemismaht on -- USD . Kas NULL sel aastal kõrgemale ka suundub? NULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NULL hinna ennustust

