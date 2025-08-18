Rohkem infot NUKEY

Nukey logo

Nukey hind (NUKEY)

Loendis mitteolevad

1 NUKEY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Nukey (NUKEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:13:49 (UTC+8)

Nukey (NUKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nukey (NUKEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NUKEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NUKEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nukey (NUKEY) – turuteave

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

--
----

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,376.0
999,971,376.0 999,971,376.0

Nukey praegune turukapitalisatsioon on $ 5.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NUKEY ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971376.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.61K.

Nukey (NUKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nukey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nukey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nukey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nukey ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-10.77%
60 päeva$ 0-47.31%
90 päeva$ 0--

Mis on Nukey (NUKEY)

MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD. NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nukey (NUKEY) allikas

Ametlik veebisait

Nukey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nukey (NUKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nukey (NUKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nukey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nukey hinna ennustust kohe!

NUKEY kohalike valuutade suhtes

Nukey (NUKEY) tokenoomika

Nukey (NUKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nukey (NUKEY) kohta

Kui palju on Nukey (NUKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas NUKEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NUKEY/USD hind?
Praegune hind NUKEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nukey turukapitalisatsioon?
NUKEY turukapitalisatsioon on $ 5.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NUKEY ringlev varu?
NUKEY ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUKEY (ATH) hind?
NUKEY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NUKEY madalaim (ATL) hind?
NUKEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NUKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NUKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas NUKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
NUKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUKEY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:13:49 (UTC+8)

