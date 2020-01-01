Nucleon xCFX (XCFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nucleon xCFX (XCFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nucleon xCFX (XCFX) teave Ametlik veebisait: https://www.nucleon.space/ Valge raamat: https://doc.nucleon.network/ Ostke XCFX kohe!

Nucleon xCFX (XCFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nucleon xCFX (XCFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Koguvaru: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M Ringlev varu: $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.610639 $ 0.610639 $ 0.610639 Kõigi aegade madalaim: $ 0.064895 $ 0.064895 $ 0.064895 Praegune hind: $ 0.238841 $ 0.238841 $ 0.238841 Lisateave Nucleon xCFX (XCFX) hinna kohta

Nucleon xCFX (XCFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nucleon xCFX (XCFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCFX tokeni tokenoomikat, avastage XCFX tokeni reaalajas hinda!

XCFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XCFX võiks suunduda? Meie XCFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XCFX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!