NOWK hind (NOWK)

Loendis mitteolevad

1 NOWK/USD reaalajas hind:

--
----
+0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NOWK (NOWK) reaalajas hinnagraafik
NOWK (NOWK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137775
$ 0.00137775$ 0.00137775

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.54%

+13.75%

+13.75%

NOWK (NOWK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOWK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOWKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00137775 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOWK muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel +13.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOWK (NOWK) – turuteave

$ 34.48K
$ 34.48K$ 34.48K

--
----

$ 34.48K
$ 34.48K$ 34.48K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

NOWK praegune turukapitalisatsioon on $ 34.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOWK ringlev varu on 990.00M, mille koguvaru on 990000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.48K.

NOWK (NOWK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NOWK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NOWK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NOWK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NOWK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.54%
30 päeva$ 0-63.14%
60 päeva$ 0-59.63%
90 päeva$ 0--

Mis on NOWK (NOWK)

The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NOWK (NOWK) allikas

Ametlik veebisait

NOWK hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOWK (NOWK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOWK (NOWK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOWK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOWK hinna ennustust kohe!

NOWK kohalike valuutade suhtes

NOWK (NOWK) tokenoomika

NOWK (NOWK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOWK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOWK (NOWK) kohta

Kui palju on NOWK (NOWK) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOWK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOWK/USD hind?
Praegune hind NOWK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOWK turukapitalisatsioon?
NOWK turukapitalisatsioon on $ 34.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOWK ringlev varu?
NOWK ringlev varu on 990.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOWK (ATH) hind?
NOWK saavutab ATH hinna summas 0.00137775 USD.
Mis oli kõigi aegade NOWK madalaim (ATL) hind?
NOWK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOWK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOWK kauplemismaht on -- USD.
Kas NOWK sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOWK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOWK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.