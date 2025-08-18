Rohkem infot NNN

Novem Gold Token logo

Novem Gold Token hind (NNN)

Loendis mitteolevad

1 NNN/USD reaalajas hind:

$94.61
$94.61$94.61
0.00%1D
USD
Novem Gold Token (NNN) reaalajas hinnagraafik
Novem Gold Token (NNN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 669.65
$ 669.65$ 669.65

$ 0.00129991
$ 0.00129991$ 0.00129991

--

--

0.00%

0.00%

Novem Gold Token (NNN) reaalajas hind on $94.61. Viimase 24 tunni jooksul NNN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NNNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 669.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00129991.

Lüliajalise tootluse osas on NNN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Novem Gold Token (NNN) – turuteave

$ 20.39M
$ 20.39M$ 20.39M

--
----

$ 20.39M
$ 20.39M$ 20.39M

215.53K
215.53K 215.53K

215,531.5726071621
215,531.5726071621 215,531.5726071621

Novem Gold Token praegune turukapitalisatsioon on $ 20.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NNN ringlev varu on 215.53K, mille koguvaru on 215531.5726071621. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.39M.

Novem Gold Token (NNN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Novem Gold Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Novem Gold Token ja USD hinnamuutus $ -25.5168468160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Novem Gold Token ja USD hinnamuutus $ -25.6072561320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Novem Gold Token ja USD hinnamuutus $ -36.0355565422371.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -25.5168468160-26.97%
60 päeva$ -25.6072561320-27.06%
90 päeva$ -36.0355565422371-27.58%

Mis on Novem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Novem Gold Token (NNN) allikas

Ametlik veebisait

Novem Gold Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Novem Gold Token (NNN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Novem Gold Token (NNN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Novem Gold Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Novem Gold Token hinna ennustust kohe!

NNN kohalike valuutade suhtes

Novem Gold Token (NNN) tokenoomika

Novem Gold Token (NNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Novem Gold Token (NNN) kohta

Kui palju on Novem Gold Token (NNN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NNN hind USD on 94.61 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NNN/USD hind?
Praegune hind NNN/USD on $ 94.61. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Novem Gold Token turukapitalisatsioon?
NNN turukapitalisatsioon on $ 20.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NNN ringlev varu?
NNN ringlev varu on 215.53K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NNN (ATH) hind?
NNN saavutab ATH hinna summas 669.65 USD.
Mis oli kõigi aegade NNN madalaim (ATL) hind?
NNN nägi ATL hinda summas 0.00129991 USD.
Milline on NNN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NNN kauplemismaht on -- USD.
Kas NNN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NNN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NNN hinna ennustust.
