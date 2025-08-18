Mis on Novem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

Üksuse Novem Gold Token (NNN) allikas Ametlik veebisait

NNN kohalike valuutade suhtes

Novem Gold Token (NNN) tokenoomika

Novem Gold Token (NNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Novem Gold Token (NNN) kohta Kui palju on Novem Gold Token (NNN) tänapäeval väärt? Reaalajas NNN hind USD on 94.61 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NNN/USD hind? $ 94.61 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NNN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Novem Gold Token turukapitalisatsioon? NNN turukapitalisatsioon on $ 20.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NNN ringlev varu? NNN ringlev varu on 215.53K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NNN (ATH) hind? NNN saavutab ATH hinna summas 669.65 USD . Mis oli kõigi aegade NNN madalaim (ATL) hind? NNN nägi ATL hinda summas 0.00129991 USD . Milline on NNN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NNN kauplemismaht on -- USD . Kas NNN sel aastal kõrgemale ka suundub? NNN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NNN hinna ennustust

