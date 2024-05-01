Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) teave Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Ametlik veebisait: https://www.audd.digital/ Valge raamat: https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf Ostke AUDD kohe!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 432.93K $ 432.93K $ 432.93K Koguvaru: $ 665.84K $ 665.84K $ 665.84K Ringlev varu: $ 665.84K $ 665.84K $ 665.84K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 432.93K $ 432.93K $ 432.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Praegune hind: $ 0.651838 $ 0.651838 $ 0.651838 Lisateave Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) hinna kohta

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUDD tokeni tokenoomikat, avastage AUDD tokeni reaalajas hinda!

AUDD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUDD võiks suunduda? Meie AUDD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUDD tokeni hinna ennustust kohe!

