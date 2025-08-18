Mis on Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Üksuse Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AUDD kohalike valuutade suhtes

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kohta Kui palju on Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tänapäeval väärt? Reaalajas AUDD hind USD on 0.645801 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AUDD/USD hind? $ 0.645801 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AUDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Novatti Australian Digital Dollar turukapitalisatsioon? AUDD turukapitalisatsioon on $ 430.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AUDD ringlev varu? AUDD ringlev varu on 665.84K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUDD (ATH) hind? AUDD saavutab ATH hinna summas 2.16 USD . Mis oli kõigi aegade AUDD madalaim (ATL) hind? AUDD nägi ATL hinda summas 0.36464 USD . Milline on AUDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AUDD kauplemismaht on -- USD . Kas AUDD sel aastal kõrgemale ka suundub? AUDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUDD hinna ennustust

