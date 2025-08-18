Nova Fox hind (NFX)
Nova Fox (NFX) reaalajas hind on $0.084669. Viimase 24 tunni jooksul NFX kaubeldud madalaim $ 0.082922 ja kõrgeim $ 0.09498 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.179341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03005925.
Lüliajalise tootluse osas on NFX muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, +1.43% 24 tunni vältel +108.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nova Fox praegune turukapitalisatsioon on $ 709.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFX ringlev varu on 8.35M, mille koguvaru on 74228359.55955435. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.30M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nova Fox ja USD hinnamuutus $ +0.00119078.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nova Fox ja USD hinnamuutus $ +0.0978450119.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nova Fox ja USD hinnamuutus $ -0.0062611455.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nova Fox ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00119078
|+1.43%
|30 päeva
|$ +0.0978450119
|+115.56%
|60 päeva
|$ -0.0062611455
|-7.39%
|90 päeva
|$ 0
|--
Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility. Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment. What Nova Offers 1. Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success. 2. GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem. 3. AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive. 4. Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases: Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation. Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors. Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3. This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next.
Nova Fox (NFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
