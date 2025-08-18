Mis on NOVA (SN68)

Üksuse NOVA (SN68) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NOVA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOVA (SN68) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOVA (SN68) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOVA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOVA hinna ennustust kohe!

SN68 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NOVA (SN68) tokenoomika

NOVA (SN68) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN68 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOVA (SN68) kohta Kui palju on NOVA (SN68) tänapäeval väärt? Reaalajas SN68 hind USD on 5.37 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SN68/USD hind? $ 5.37 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SN68/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NOVA turukapitalisatsioon? SN68 turukapitalisatsioon on $ 11.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SN68 ringlev varu? SN68 ringlev varu on 2.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN68 (ATH) hind? SN68 saavutab ATH hinna summas 14.03 USD . Mis oli kõigi aegade SN68 madalaim (ATL) hind? SN68 nägi ATL hinda summas 5.05 USD . Milline on SN68 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SN68 kauplemismaht on -- USD . Kas SN68 sel aastal kõrgemale ka suundub? SN68 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN68 hinna ennustust

