1 $SPACE/USD reaalajas hind:

$0.00437293
-8.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
nounspace ($SPACE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:09 (UTC+8)

nounspace ($SPACE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00436836
24 h madal
$ 0.00491554
24 h kõrge

$ 0.00436836
$ 0.00491554
$ 0.0445513
$ 0.00337239
-0.85%

-9.08%

-17.46%

-17.46%

nounspace ($SPACE) reaalajas hind on $0.00436915. Viimase 24 tunni jooksul $SPACE kaubeldud madalaim $ 0.00436836 ja kõrgeim $ 0.00491554 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SPACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0445513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00337239.

Lüliajalise tootluse osas on $SPACE muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -9.08% 24 tunni vältel -17.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nounspace ($SPACE) – turuteave

$ 449.75K
--
$ 449.75K
102.96M
102,956,032.3215302
nounspace praegune turukapitalisatsioon on $ 449.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SPACE ringlev varu on 102.96M, mille koguvaru on 102956032.3215302. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 449.75K.

nounspace ($SPACE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse nounspace ja USD hinnamuutus $ -0.000436793220356137.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse nounspace ja USD hinnamuutus $ -0.0011333605.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse nounspace ja USD hinnamuutus $ +0.0001115859.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse nounspace ja USD hinnamuutus $ -0.000207965763561343.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000436793220356137-9.08%
30 päeva$ -0.0011333605-25.94%
60 päeva$ +0.0001115859+2.55%
90 päeva$ -0.000207965763561343-4.54%

Mis on nounspace ($SPACE)

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse nounspace ($SPACE) allikas

Ametlik veebisait

nounspace hinna ennustus (USD)

Kui palju on nounspace ($SPACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nounspace ($SPACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nounspace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nounspace hinna ennustust kohe!

$SPACE kohalike valuutade suhtes

nounspace ($SPACE) tokenoomika

nounspace ($SPACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SPACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nounspace ($SPACE) kohta

Kui palju on nounspace ($SPACE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $SPACE hind USD on 0.00436915 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $SPACE/USD hind?
Praegune hind $SPACE/USD on $ 0.00436915. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nounspace turukapitalisatsioon?
$SPACE turukapitalisatsioon on $ 449.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $SPACE ringlev varu?
$SPACE ringlev varu on 102.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SPACE (ATH) hind?
$SPACE saavutab ATH hinna summas 0.0445513 USD.
Mis oli kõigi aegade $SPACE madalaim (ATL) hind?
$SPACE nägi ATL hinda summas 0.00337239 USD.
Milline on $SPACE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $SPACE kauplemismaht on -- USD.
Kas $SPACE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$SPACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SPACE hinna ennustust.
nounspace ($SPACE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

