nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

nounspace hinna ennustus (USD)

Kui palju on nounspace ($SPACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nounspace ($SPACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nounspace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

nounspace ($SPACE) tokenoomika

nounspace ($SPACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SPACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nounspace ($SPACE) kohta Kui palju on nounspace ($SPACE) tänapäeval väärt? Reaalajas $SPACE hind USD on 0.00436915 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SPACE/USD hind? $ 0.00436915 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SPACE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on nounspace turukapitalisatsioon? $SPACE turukapitalisatsioon on $ 449.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SPACE ringlev varu? $SPACE ringlev varu on 102.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SPACE (ATH) hind? $SPACE saavutab ATH hinna summas 0.0445513 USD . Mis oli kõigi aegade $SPACE madalaim (ATL) hind? $SPACE nägi ATL hinda summas 0.00337239 USD . Milline on $SPACE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SPACE kauplemismaht on -- USD . Kas $SPACE sel aastal kõrgemale ka suundub? $SPACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SPACE hinna ennustust

