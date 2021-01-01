Notional Finance (NOTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Notional Finance (NOTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Notional Finance (NOTE) teave Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Ametlik veebisait: https://notional.finance/ Ostke NOTE kohe!

Notional Finance (NOTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Notional Finance (NOTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Koguvaru: $ 97.75M $ 97.75M $ 97.75M Ringlev varu: $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01610857 $ 0.01610857 $ 0.01610857 Praegune hind: $ 0.0406455 $ 0.0406455 $ 0.0406455 Lisateave Notional Finance (NOTE) hinna kohta

Notional Finance (NOTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Notional Finance (NOTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTE tokeni tokenoomikat, avastage NOTE tokeni reaalajas hinda!

NOTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTE võiks suunduda? Meie NOTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOTE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!