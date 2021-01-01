Notional Finance (NOTE) tokenoomika
Notional Finance (NOTE) teave
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors.
Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool.
After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
Notional Finance (NOTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Notional Finance (NOTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Notional Finance (NOTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Notional Finance (NOTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate NOTE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
NOTE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate NOTE tokeni tokenoomikat, avastage NOTE tokeni reaalajas hinda!
NOTE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu NOTE võiks suunduda? Meie NOTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.