Mis on Notional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

Üksuse Notional Finance (NOTE) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Notional Finance (NOTE) kohta Kui palju on Notional Finance (NOTE) tänapäeval väärt? Reaalajas NOTE hind USD on 0.04132407 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOTE/USD hind? $ 0.04132407 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Notional Finance turukapitalisatsioon? NOTE turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOTE ringlev varu? NOTE ringlev varu on 47.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOTE (ATH) hind? NOTE saavutab ATH hinna summas 23.42 USD . Mis oli kõigi aegade NOTE madalaim (ATL) hind? NOTE nägi ATL hinda summas 0.01610857 USD . Milline on NOTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOTE kauplemismaht on -- USD . Kas NOTE sel aastal kõrgemale ka suundub? NOTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOTE hinna ennustust

