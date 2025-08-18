Notional Finance hind (NOTE)
-1.08%
-6.37%
+0.39%
+0.39%
Notional Finance (NOTE) reaalajas hind on $0.04132407. Viimase 24 tunni jooksul NOTE kaubeldud madalaim $ 0.04143541 ja kõrgeim $ 0.04413849 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01610857.
Lüliajalise tootluse osas on NOTE muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -6.37% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Notional Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOTE ringlev varu on 47.03M, mille koguvaru on 97753189.96986452. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.04M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Notional Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0028144274006208.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Notional Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0119433711.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Notional Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0546599796.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Notional Finance ja USD hinnamuutus $ +0.020846050876042465.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0028144274006208
|-6.37%
|30 päeva
|$ +0.0119433711
|+28.90%
|60 päeva
|$ +0.0546599796
|+132.27%
|90 päeva
|$ +0.020846050876042465
|+101.80%
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
Notional Finance (NOTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
