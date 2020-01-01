Noti (NOTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Noti (NOTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Noti (NOTI) teave Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti's tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Ametlik veebisait: https://noti.io/ Valge raamat: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf

Noti (NOTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Noti (NOTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 152.49K $ 152.49K $ 152.49K Koguvaru: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Ringlev varu: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Praegune hind: $ 0.00487621 $ 0.00487621 $ 0.00487621 Lisateave Noti (NOTI) hinna kohta

Noti (NOTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Noti (NOTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTI tokeni tokenoomikat, avastage NOTI tokeni reaalajas hinda!

NOTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTI võiks suunduda? Meie NOTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

