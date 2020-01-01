not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi not bitcoin (NOTBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

not bitcoin (NOTBTC) teave Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Ametlik veebisait: https://www.notbtc-cto.xyz/ Ostke NOTBTC kohe!

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage not bitcoin (NOTBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.71K $ 24.71K $ 24.71K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.71K $ 24.71K $ 24.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave not bitcoin (NOTBTC) hinna kohta

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTBTC tokeni tokenoomikat, avastage NOTBTC tokeni reaalajas hinda!

NOTBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTBTC võiks suunduda? Meie NOTBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOTBTC tokeni hinna ennustust kohe!

