Rohkem infot NOTBTC

NOTBTC Hinnainfo

NOTBTC Ametlik veebisait

NOTBTC Tokenoomika

NOTBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

not bitcoin logo

not bitcoin hind (NOTBTC)

Loendis mitteolevad

1 NOTBTC/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
not bitcoin (NOTBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:45 (UTC+8)

not bitcoin (NOTBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-3.06%

-17.61%

-17.61%

not bitcoin (NOTBTC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOTBTC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOTBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOTBTC muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -3.06% 24 tunni vältel -17.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

not bitcoin (NOTBTC) – turuteave

$ 22.88K
$ 22.88K$ 22.88K

--
----

$ 22.88K
$ 22.88K$ 22.88K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,023.79197
999,771,023.79197 999,771,023.79197

not bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 22.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOTBTC ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999771023.79197. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.88K.

not bitcoin (NOTBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse not bitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse not bitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse not bitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse not bitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.06%
30 päeva$ 0-5.57%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse not bitcoin (NOTBTC) allikas

Ametlik veebisait

not bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on not bitcoin (NOTBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie not bitcoin (NOTBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida not bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake not bitcoin hinna ennustust kohe!

NOTBTC kohalike valuutade suhtes

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse not bitcoin (NOTBTC) kohta

Kui palju on not bitcoin (NOTBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOTBTC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOTBTC/USD hind?
Praegune hind NOTBTC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on not bitcoin turukapitalisatsioon?
NOTBTC turukapitalisatsioon on $ 22.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOTBTC ringlev varu?
NOTBTC ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOTBTC (ATH) hind?
NOTBTC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NOTBTC madalaim (ATL) hind?
NOTBTC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOTBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOTBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas NOTBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOTBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOTBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:45 (UTC+8)

not bitcoin (NOTBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.