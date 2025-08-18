Mis on not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse not bitcoin (NOTBTC) allikas Ametlik veebisait

not bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on not bitcoin (NOTBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie not bitcoin (NOTBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida not bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake not bitcoin hinna ennustust kohe!

NOTBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika

not bitcoin (NOTBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse not bitcoin (NOTBTC) kohta Kui palju on not bitcoin (NOTBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas NOTBTC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOTBTC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOTBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on not bitcoin turukapitalisatsioon? NOTBTC turukapitalisatsioon on $ 22.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOTBTC ringlev varu? NOTBTC ringlev varu on 999.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOTBTC (ATH) hind? NOTBTC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NOTBTC madalaim (ATL) hind? NOTBTC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NOTBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOTBTC kauplemismaht on -- USD . Kas NOTBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? NOTBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOTBTC hinna ennustust

not bitcoin (NOTBTC) Olulised valdkonna uudised