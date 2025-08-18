Rohkem infot NAS

Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 23:13:35 (UTC+8)

Not a Security (NAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+%6,54

+%6,54

Not a Security (NAS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +%6,54 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Not a Security (NAS) – turuteave

$ 15,98K
$ 15,98K$ 15,98K

--
----

$ 15,98K
$ 15,98K$ 15,98K

998,20M
998,20M 998,20M

998.202.158,232592
998.202.158,232592 998.202.158,232592

Not a Security praegune turukapitalisatsioon on $ 15,98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAS ringlev varu on 998,20M, mille koguvaru on 998202158.232592. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15,98K.

Not a Security (NAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Not a Security ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Not a Security ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Not a Security ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Not a Security ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+%12,63
60 päeva$ 0+%30,26
90 päeva$ 0--

Mis on Not a Security (NAS)

It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Not a Security (NAS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Not a Security hinna ennustus (USD)

Kui palju on Not a Security (NAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Not a Security (NAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Not a Security nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Not a Security hinna ennustust kohe!

NAS kohalike valuutade suhtes

Not a Security (NAS) tokenoomika

Not a Security (NAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Not a Security (NAS) kohta

Kui palju on Not a Security (NAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAS/USD hind?
Praegune hind NAS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Not a Security turukapitalisatsioon?
NAS turukapitalisatsioon on $ 15,98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAS ringlev varu?
NAS ringlev varu on 998,20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAS (ATH) hind?
NAS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NAS madalaim (ATL) hind?
NAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAS kauplemismaht on -- USD.
Kas NAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAS hinna ennustust.
