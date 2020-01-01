NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOT A CHILL GUY (PHILLIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) teave The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Ametlik veebisait: https://memsite.fun/phillip Ostke PHILLIP kohe!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOT A CHILL GUY (PHILLIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.13K $ 10.13K $ 10.13K Koguvaru: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M Ringlev varu: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.13K $ 10.13K $ 10.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NOT A CHILL GUY (PHILLIP) hinna kohta

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHILLIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHILLIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHILLIP tokeni tokenoomikat, avastage PHILLIP tokeni reaalajas hinda!

PHILLIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHILLIP võiks suunduda? Meie PHILLIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHILLIP tokeni hinna ennustust kohe!

