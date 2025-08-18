Mis on NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NOT A CHILL GUY (PHILLIP) allikas Ametlik veebisait

NOT A CHILL GUY hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOT A CHILL GUY (PHILLIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOT A CHILL GUY (PHILLIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOT A CHILL GUY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOT A CHILL GUY hinna ennustust kohe!

PHILLIP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHILLIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOT A CHILL GUY (PHILLIP) kohta Kui palju on NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tänapäeval väärt? Reaalajas PHILLIP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHILLIP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHILLIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NOT A CHILL GUY turukapitalisatsioon? PHILLIP turukapitalisatsioon on $ 10.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHILLIP ringlev varu? PHILLIP ringlev varu on 996.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHILLIP (ATH) hind? PHILLIP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PHILLIP madalaim (ATL) hind? PHILLIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PHILLIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHILLIP kauplemismaht on -- USD . Kas PHILLIP sel aastal kõrgemale ka suundub? PHILLIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHILLIP hinna ennustust

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Olulised valdkonna uudised