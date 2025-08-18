NOT A CHILL GUY hind (PHILLIP)
+5.40%
+5.40%
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PHILLIP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHILLIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PHILLIP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NOT A CHILL GUY praegune turukapitalisatsioon on $ 10.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHILLIP ringlev varu on 996.16M, mille koguvaru on 996157112.267628. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.11K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NOT A CHILL GUY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NOT A CHILL GUY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NOT A CHILL GUY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NOT A CHILL GUY ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+0.75%
|60 päeva
|$ 0
|+25.40%
|90 päeva
|$ 0
|--
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
Kui palju on NOT A CHILL GUY (PHILLIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOT A CHILL GUY (PHILLIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOT A CHILL GUY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake NOT A CHILL GUY hinna ennustust kohe!
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHILLIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
