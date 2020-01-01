Nostra (NSTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nostra (NSTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nostra (NSTR) teave Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Ametlik veebisait: https://nostra.finance/ Valge raamat: https://docs.nostra.finance/ Ostke NSTR kohe!

Nostra (NSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nostra (NSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02024081 $ 0.02024081 $ 0.02024081 Praegune hind: $ 0.02203592 $ 0.02203592 $ 0.02203592 Lisateave Nostra (NSTR) hinna kohta

Nostra (NSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nostra (NSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NSTR tokeni tokenoomikat, avastage NSTR tokeni reaalajas hinda!

NSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NSTR võiks suunduda? Meie NSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NSTR tokeni hinna ennustust kohe!

