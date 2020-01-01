Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nostra Staked STRK (NSTSTRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) teave stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Ametlik veebisait: https://nostra.finance/ Ostke NSTSTRK kohe!

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nostra Staked STRK (NSTSTRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 188.00K $ 188.00K $ 188.00K Koguvaru: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ringlev varu: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 188.00K $ 188.00K $ 188.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.096074 $ 0.096074 $ 0.096074 Praegune hind: $ 0.130143 $ 0.130143 $ 0.130143 Lisateave Nostra Staked STRK (NSTSTRK) hinna kohta

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NSTSTRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NSTSTRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NSTSTRK tokeni tokenoomikat, avastage NSTSTRK tokeni reaalajas hinda!

NSTSTRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NSTSTRK võiks suunduda? Meie NSTSTRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NSTSTRK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!