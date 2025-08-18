Rohkem infot NSTSTRK

Nostra Staked STRK hind (NSTSTRK)

1 NSTSTRK/USD reaalajas hind:

$0.130625
$0.130625$0.130625
-6.20%1D
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:37 (UTC+8)

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.130336
24 h madal
$ 0.142117
24 h kõrge

$ 0.130336
$ 0.142117
$ 2.2
$ 0.096074
--

-6.27%

-2.24%

-2.24%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) reaalajas hind on $0.130625. Viimase 24 tunni jooksul NSTSTRK kaubeldud madalaim $ 0.130336 ja kõrgeim $ 0.142117 näitab aktiivset turu volatiivsust. NSTSTRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.096074.

Lüliajalise tootluse osas on NSTSTRK muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.27% 24 tunni vältel -2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) – turuteave

$ 188.69K
--
$ 188.69K
1.44M
1,444,540.429391606
Nostra Staked STRK praegune turukapitalisatsioon on $ 188.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NSTSTRK ringlev varu on 1.44M, mille koguvaru on 1444540.429391606. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 188.69K.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nostra Staked STRK ja USD hinnamuutus $ -0.008738913841661.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nostra Staked STRK ja USD hinnamuutus $ -0.0061530383.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nostra Staked STRK ja USD hinnamuutus $ +0.0206172752.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nostra Staked STRK ja USD hinnamuutus $ -0.01728202634442643.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008738913841661-6.27%
30 päeva$ -0.0061530383-4.71%
60 päeva$ +0.0206172752+15.78%
90 päeva$ -0.01728202634442643-11.68%

Mis on Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nostra Staked STRK (NSTSTRK) allikas

Nostra Staked STRK hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nostra Staked STRK (NSTSTRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nostra Staked STRK (NSTSTRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nostra Staked STRK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nostra Staked STRK hinna ennustust kohe!

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSTSTRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nostra Staked STRK (NSTSTRK) kohta

Kui palju on Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas NSTSTRK hind USD on 0.130625 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NSTSTRK/USD hind?
Praegune hind NSTSTRK/USD on $ 0.130625. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nostra Staked STRK turukapitalisatsioon?
NSTSTRK turukapitalisatsioon on $ 188.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NSTSTRK ringlev varu?
NSTSTRK ringlev varu on 1.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSTSTRK (ATH) hind?
NSTSTRK saavutab ATH hinna summas 2.2 USD.
Mis oli kõigi aegade NSTSTRK madalaim (ATL) hind?
NSTSTRK nägi ATL hinda summas 0.096074 USD.
Milline on NSTSTRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NSTSTRK kauplemismaht on -- USD.
Kas NSTSTRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
NSTSTRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSTSTRK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:25:37 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.