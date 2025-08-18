Mis on Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Kui palju on Nostra Staked STRK (NSTSTRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nostra Staked STRK (NSTSTRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nostra Staked STRK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSTSTRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nostra Staked STRK (NSTSTRK) kohta Kui palju on Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tänapäeval väärt? Reaalajas NSTSTRK hind USD on 0.130625 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSTSTRK/USD hind? $ 0.130625 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSTSTRK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nostra Staked STRK turukapitalisatsioon? NSTSTRK turukapitalisatsioon on $ 188.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSTSTRK ringlev varu? NSTSTRK ringlev varu on 1.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSTSTRK (ATH) hind? NSTSTRK saavutab ATH hinna summas 2.2 USD . Mis oli kõigi aegade NSTSTRK madalaim (ATL) hind? NSTSTRK nägi ATL hinda summas 0.096074 USD . Milline on NSTSTRK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSTSTRK kauplemismaht on -- USD . Kas NSTSTRK sel aastal kõrgemale ka suundub? NSTSTRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSTSTRK hinna ennustust

