Mis on Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nostra (NSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nostra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nostra (NSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nostra (NSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nostra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nostra hinna ennustust kohe!

NSTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nostra (NSTR) tokenoomika

Nostra (NSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nostra (NSTR) kohta Kui palju on Nostra (NSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas NSTR hind USD on 0.02209368 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSTR/USD hind? $ 0.02209368 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nostra turukapitalisatsioon? NSTR turukapitalisatsioon on $ 2.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSTR ringlev varu? NSTR ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSTR (ATH) hind? NSTR saavutab ATH hinna summas 0.220377 USD . Mis oli kõigi aegade NSTR madalaim (ATL) hind? NSTR nägi ATL hinda summas 0.02024081 USD . Milline on NSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSTR kauplemismaht on -- USD . Kas NSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? NSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSTR hinna ennustust

Nostra (NSTR) Olulised valdkonna uudised