Normilio hind (NORMILIO)

1 NORMILIO/USD reaalajas hind:

$0.00067339
-10.60%1D
Normilio (NORMILIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:03 (UTC+8)

Normilio (NORMILIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0006739
24 h madal
$ 0.00076598
24 h kõrge

$ 0.0006739
$ 0.00076598
$ 0.01824547
$ 0.00020422
-0.76%

-10.78%

-12.61%

-12.61%

Normilio (NORMILIO) reaalajas hind on $0.00067364. Viimase 24 tunni jooksul NORMILIO kaubeldud madalaim $ 0.0006739 ja kõrgeim $ 0.00076598 näitab aktiivset turu volatiivsust. NORMILIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01824547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00020422.

Lüliajalise tootluse osas on NORMILIO muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -10.78% 24 tunni vältel -12.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Normilio (NORMILIO) – turuteave

$ 614.91K
--
$ 614.91K
913.50M
913,496,501.0
Normilio praegune turukapitalisatsioon on $ 614.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NORMILIO ringlev varu on 913.50M, mille koguvaru on 913496501.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 614.91K.

Normilio (NORMILIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Normilio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Normilio ja USD hinnamuutus $ +0.0000677076.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Normilio ja USD hinnamuutus $ +0.0000524616.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Normilio ja USD hinnamuutus $ -0.0002411843406971554.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.78%
30 päeva$ +0.0000677076+10.05%
60 päeva$ +0.0000524616+7.79%
90 päeva$ -0.0002411843406971554-26.36%

Mis on Normilio (NORMILIO)

We are a community driven project that aims to bring the nomalest coin to the base. We are a driven project community bringing aims to normalest base on the coin. We are a coin on the base driving a community project with aims. Normilio

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Normilio (NORMILIO) allikas

Ametlik veebisait

Normilio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Normilio (NORMILIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Normilio (NORMILIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Normilio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Normilio hinna ennustust kohe!

NORMILIO kohalike valuutade suhtes

Normilio (NORMILIO) tokenoomika

Normilio (NORMILIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NORMILIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Normilio (NORMILIO) kohta

Kui palju on Normilio (NORMILIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NORMILIO hind USD on 0.00067364 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NORMILIO/USD hind?
Praegune hind NORMILIO/USD on $ 0.00067364. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Normilio turukapitalisatsioon?
NORMILIO turukapitalisatsioon on $ 614.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NORMILIO ringlev varu?
NORMILIO ringlev varu on 913.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NORMILIO (ATH) hind?
NORMILIO saavutab ATH hinna summas 0.01824547 USD.
Mis oli kõigi aegade NORMILIO madalaim (ATL) hind?
NORMILIO nägi ATL hinda summas 0.00020422 USD.
Milline on NORMILIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NORMILIO kauplemismaht on -- USD.
Kas NORMILIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NORMILIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NORMILIO hinna ennustust.
