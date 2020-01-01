Nord Finance (NORD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nord Finance (NORD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nord Finance (NORD) teave Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Ametlik veebisait: https://nordfinance.io/ Ostke NORD kohe!

Nord Finance (NORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nord Finance (NORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.71K $ 63.71K $ 63.71K Koguvaru: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Ringlev varu: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.41K $ 78.41K $ 78.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Praegune hind: $ 0.00861611 $ 0.00861611 $ 0.00861611 Lisateave Nord Finance (NORD) hinna kohta

Nord Finance (NORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nord Finance (NORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NORD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NORD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NORD tokeni tokenoomikat, avastage NORD tokeni reaalajas hinda!

NORD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NORD võiks suunduda? Meie NORD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NORD tokeni hinna ennustust kohe!

