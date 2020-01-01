Nord Finance (NORD) tokenoomika

Nord Finance (NORD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Nord Finance (NORD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Nord Finance (NORD) teave

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

Ametlik veebisait:
https://nordfinance.io/

Nord Finance (NORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Nord Finance (NORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 63.71K
$ 63.71K$ 63.71K
Koguvaru:
$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M
Ringlev varu:
$ 7.39M
$ 7.39M$ 7.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 78.41K
$ 78.41K$ 78.41K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 18.99
$ 18.99$ 18.99
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00325074
$ 0.00325074$ 0.00325074
Praegune hind:
$ 0.00861611
$ 0.00861611$ 0.00861611

Nord Finance (NORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Nord Finance (NORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NORD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NORD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NORD tokeni tokenoomikat, avastage NORD tokeni reaalajas hinda!

NORD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NORD võiks suunduda? Meie NORD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.