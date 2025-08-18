Mis on Nord Finance (NORD)

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Nord Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nord Finance (NORD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nord Finance (NORD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nord Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Nord Finance (NORD) tokenoomika

Nord Finance (NORD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NORD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nord Finance (NORD) kohta Kui palju on Nord Finance (NORD) tänapäeval väärt? Reaalajas NORD hind USD on 0.00949721 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NORD/USD hind? $ 0.00949721 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NORD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nord Finance turukapitalisatsioon? NORD turukapitalisatsioon on $ 70.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NORD ringlev varu? NORD ringlev varu on 7.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NORD (ATH) hind? NORD saavutab ATH hinna summas 18.99 USD . Mis oli kõigi aegade NORD madalaim (ATL) hind? NORD nägi ATL hinda summas 0.00325074 USD . Milline on NORD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NORD kauplemismaht on -- USD . Kas NORD sel aastal kõrgemale ka suundub? NORD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NORD hinna ennustust

