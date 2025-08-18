Rohkem infot NORA

NORA Hinnainfo

NORA Valge raamat

NORA Ametlik veebisait

NORA Tokenoomika

NORA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NORA logo

NORA hind (NORA)

Loendis mitteolevad

1 NORA/USD reaalajas hind:

--
----
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NORA (NORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:15:48 (UTC+8)

NORA (NORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01776197
$ 0.01776197$ 0.01776197

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.64%

-26.99%

-26.99%

NORA (NORA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NORA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01776197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NORA muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.64% 24 tunni vältel -26.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NORA (NORA) – turuteave

$ 26.13K
$ 26.13K$ 26.13K

--
----

$ 26.13K
$ 26.13K$ 26.13K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,542.908681
999,682,542.908681 999,682,542.908681

NORA praegune turukapitalisatsioon on $ 26.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NORA ringlev varu on 999.68M, mille koguvaru on 999682542.908681. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.13K.

NORA (NORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NORA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NORA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NORA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NORA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.64%
30 päeva$ 0-34.55%
60 päeva$ 0-27.68%
90 päeva$ 0--

Mis on NORA (NORA)

Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NORA (NORA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NORA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NORA (NORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NORA (NORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NORA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NORA hinna ennustust kohe!

NORA kohalike valuutade suhtes

NORA (NORA) tokenoomika

NORA (NORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NORA (NORA) kohta

Kui palju on NORA (NORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NORA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NORA/USD hind?
Praegune hind NORA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NORA turukapitalisatsioon?
NORA turukapitalisatsioon on $ 26.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NORA ringlev varu?
NORA ringlev varu on 999.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NORA (ATH) hind?
NORA saavutab ATH hinna summas 0.01776197 USD.
Mis oli kõigi aegade NORA madalaim (ATL) hind?
NORA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NORA kauplemismaht on -- USD.
Kas NORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NORA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:15:48 (UTC+8)

NORA (NORA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.