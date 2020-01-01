Noot Noot (NOOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Noot Noot (NOOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Noot Noot (NOOT) teave Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem. Ametlik veebisait: https://nootonabstract.xyz/ Ostke NOOT kohe!

Noot Noot (NOOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Noot Noot (NOOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02524932 $ 0.02524932 $ 0.02524932 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00112054 $ 0.00112054 $ 0.00112054 Praegune hind: $ 0.00466549 $ 0.00466549 $ 0.00466549 Lisateave Noot Noot (NOOT) hinna kohta

Noot Noot (NOOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Noot Noot (NOOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOOT tokeni tokenoomikat, avastage NOOT tokeni reaalajas hinda!

NOOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOOT võiks suunduda? Meie NOOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOOT tokeni hinna ennustust kohe!

