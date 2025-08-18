Mis on Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

Noot Noot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noot Noot (NOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noot Noot (NOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noot Noot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Noot Noot (NOOT) tokenoomika

Noot Noot (NOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noot Noot (NOOT) kohta Kui palju on Noot Noot (NOOT) tänapäeval väärt? Reaalajas NOOT hind USD on 0.00510645 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOOT/USD hind? $ 0.00510645 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Noot Noot turukapitalisatsioon? NOOT turukapitalisatsioon on $ 5.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOOT ringlev varu? NOOT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOT (ATH) hind? NOOT saavutab ATH hinna summas 0.02524932 USD . Mis oli kõigi aegade NOOT madalaim (ATL) hind? NOOT nägi ATL hinda summas 0.00112054 USD . Milline on NOOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOOT kauplemismaht on -- USD . Kas NOOT sel aastal kõrgemale ka suundub? NOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOT hinna ennustust

