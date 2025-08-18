Rohkem infot NOOT

Noot Noot hind (NOOT)

1 NOOT/USD reaalajas hind:

$0.00510645
$0.00510645$0.00510645
-3.60%1D
Noot Noot (NOOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:36:15 (UTC+8)

Noot Noot (NOOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.60%

-3.60%

-21.10%

-21.10%

Noot Noot (NOOT) reaalajas hind on $0.00510645. Viimase 24 tunni jooksul NOOT kaubeldud madalaim $ 0.00509021 ja kõrgeim $ 0.0066177 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02524932 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00112054.

Lüliajalise tootluse osas on NOOT muutunud -1.60% viimase tunni jooksul, -3.60% 24 tunni vältel -21.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Noot Noot (NOOT) – turuteave

--
----

Noot Noot praegune turukapitalisatsioon on $ 5.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOOT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.10M.

Noot Noot (NOOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Noot Noot ja USD hinnamuutus $ -0.00019071530392056.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Noot Noot ja USD hinnamuutus $ -0.0036082819.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Noot Noot ja USD hinnamuutus $ -0.0033952617.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Noot Noot ja USD hinnamuutus $ -0.011397750706450915.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00019071530392056-3.60%
30 päeva$ -0.0036082819-70.66%
60 päeva$ -0.0033952617-66.48%
90 päeva$ -0.011397750706450915-69.05%

Mis on Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Noot Noot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noot Noot (NOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noot Noot (NOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noot Noot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Noot Noot hinna ennustust kohe!

NOOT kohalike valuutade suhtes

Noot Noot (NOOT) tokenoomika

Noot Noot (NOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noot Noot (NOOT) kohta

Kui palju on Noot Noot (NOOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOOT hind USD on 0.00510645 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOOT/USD hind?
Praegune hind NOOT/USD on $ 0.00510645. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Noot Noot turukapitalisatsioon?
NOOT turukapitalisatsioon on $ 5.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOOT ringlev varu?
NOOT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOT (ATH) hind?
NOOT saavutab ATH hinna summas 0.02524932 USD.
Mis oli kõigi aegade NOOT madalaim (ATL) hind?
NOOT nägi ATL hinda summas 0.00112054 USD.
Milline on NOOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOOT kauplemismaht on -- USD.
Kas NOOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOT hinna ennustust.
Noot Noot (NOOT) Olulised valdkonna uudised

