Noooomeme (NOOOO) teave Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Ametlik veebisait: https://noooo.meme/

Noooomeme (NOOOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Noooomeme (NOOOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 531.39K $ 531.39K $ 531.39K Koguvaru: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Ringlev varu: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 531.39K $ 531.39K $ 531.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053258 $ 0.00053258 $ 0.00053258 Lisateave Noooomeme (NOOOO) hinna kohta

Noooomeme (NOOOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Noooomeme (NOOOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOOOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOOOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOOOO tokeni tokenoomikat, avastage NOOOO tokeni reaalajas hinda!

NOOOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOOOO võiks suunduda? Meie NOOOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOOOO tokeni hinna ennustust kohe!

