Noooomeme logo

Noooomeme hind (NOOOO)

Loendis mitteolevad

1 NOOOO/USD reaalajas hind:

$0.0005545
$0.0005545$0.0005545
-2.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Noooomeme (NOOOO) reaalajas hinnagraafik
Noooomeme (NOOOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00057232
$ 0.00057232$ 0.00057232
24 h kõrge

Noooomeme (NOOOO) reaalajas hind on $0.0005545. Viimase 24 tunni jooksul NOOOO kaubeldud madalaim $ 0.0005545 ja kõrgeim $ 0.00057232 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOOOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00755141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00043309.

Lüliajalise tootluse osas on NOOOO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.94% 24 tunni vältel +6.53% viimase 7 päeva jooksul.

Noooomeme (NOOOO) – turuteave

$ 553.26K
--
$ 553.26K
997.77M
997,770,348.211531
Noooomeme praegune turukapitalisatsioon on $ 553.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOOOO ringlev varu on 997.77M, mille koguvaru on 997770348.211531. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 553.26K.

Noooomeme (NOOOO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Noooomeme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Noooomeme ja USD hinnamuutus $ +0.0000008089.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Noooomeme ja USD hinnamuutus $ -0.0000019672.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Noooomeme ja USD hinnamuutus $ -0.0000943702835196182.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.94%
30 päeva$ +0.0000008089+0.15%
60 päeva$ -0.0000019672-0.35%
90 päeva$ -0.0000943702835196182-14.54%

Mis on Noooomeme (NOOOO)

Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Noooomeme (NOOOO) allikas

Ametlik veebisait

Noooomeme hinna ennustus (USD)

Kui palju on Noooomeme (NOOOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Noooomeme (NOOOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Noooomeme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Noooomeme hinna ennustust kohe!

NOOOO kohalike valuutade suhtes

Noooomeme (NOOOO) tokenoomika

Noooomeme (NOOOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Noooomeme (NOOOO) kohta

Kui palju on Noooomeme (NOOOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOOOO hind USD on 0.0005545 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOOOO/USD hind?
Praegune hind NOOOO/USD on $ 0.0005545. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Noooomeme turukapitalisatsioon?
NOOOO turukapitalisatsioon on $ 553.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOOOO ringlev varu?
NOOOO ringlev varu on 997.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOOO (ATH) hind?
NOOOO saavutab ATH hinna summas 0.00755141 USD.
Mis oli kõigi aegade NOOOO madalaim (ATL) hind?
NOOOO nägi ATL hinda summas 0.00043309 USD.
Milline on NOOOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOOOO kauplemismaht on -- USD.
Kas NOOOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOOOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOOO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.