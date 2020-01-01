Noon USN (USN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Noon USN (USN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Noon USN (USN) teave Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Ametlik veebisait: https://www.noon.capital/ Ostke USN kohe!

Noon USN (USN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Noon USN (USN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.22M $ 22.22M $ 22.22M Koguvaru: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M Ringlev varu: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.22M $ 22.22M $ 22.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave Noon USN (USN) hinna kohta

Noon USN (USN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Noon USN (USN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USN tokeni tokenoomikat, avastage USN tokeni reaalajas hinda!

USN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USN võiks suunduda? Meie USN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USN tokeni hinna ennustust kohe!

